Traktorunfall: Mountainbiker wird zum Lebensretter
Ein 73-jähriger Traktorfahrer aus dem Bezirk Hermagor wurde am Freitagabend bei einem schweren Unfall verletzt.
Ein aufmerksamer Mountainbiker entdeckte gegen 18:40 Uhr den verunglückten Traktor, der auf der Seite liegend in einer Waldparzelle unterhalb einer Verbindungsstraße zum Stillstand gekommen war. Das Fahrzeug war offenbar etwa fünf Meter tief über eine Böschung abgestürzt.
Mountainbiker als Lebensretter
Der 53-jährige ungarische Radfahrer handelte sofort. Er stieg zum verunfallten Traktorlenker hinab und leistete umgehend Erste Hilfe, bevor er die Rettungskräfte alarmierte.
Nach der polizeilichen Spurenauswertung wird angenommen, dass der 73-Jährige mit seiner Zugmaschine auf das Fahrbahnbankett geraten und anschließend über die Straßenböschung abgerutscht war. Dort befindliche Baumstümpfe dürften dazu geführt haben, dass sich das Fahrzeug überschlug.
Großaufgebot an Einsatzkräften
Der verletzte Traktorfahrer wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Villach eingeliefert. Zum genauen Unfallhergang konnte er selbst keine Angaben machen. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Tröpolach, Rattendorf, Hermagor und Grafendorf-Gundersheim mit rund 50 Einsatzkräften. Eine zusätzliche Sicherung des Traktors gegen weiteres Abrutschen war nicht erforderlich, da das Fahrzeug in einem flachen Waldbereich zum Stillstand gekommen war.
