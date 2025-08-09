Traktorunfall: Mountainbiker wird zum Lebensretter

Ein 73-jähriger Traktorfahrer aus dem Bezirk Hermagor wurde am Freitagabend bei einem schweren Unfall verletzt. Ein aufmerksamer Mountainbiker entdeckte gegen 18:40 Uhr den verunglückten Traktor, der auf der Seite liegend in einer Waldparzelle unterhalb einer Verbindungsstraße zum Stillstand gekommen war. Das Fahrzeug war offenbar etwa fünf Meter tief über eine Böschung abgestürzt.

Mountainbiker als Lebensretter Der 53-jährige ungarische Radfahrer handelte sofort. Er stieg zum verunfallten Traktorlenker hinab und leistete umgehend Erste Hilfe, bevor er die Rettungskräfte alarmierte. Nach der polizeilichen Spurenauswertung wird angenommen, dass der 73-Jährige mit seiner Zugmaschine auf das Fahrbahnbankett geraten und anschließend über die Straßenböschung abgerutscht war. Dort befindliche Baumstümpfe dürften dazu geführt haben, dass sich das Fahrzeug überschlug.