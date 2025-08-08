Frau stürzt bei Renovierung durch morschen Boden: Hubschraubereinsatz

Bei Renovierungsarbeiten in einem Einfamilienhaus im Bezirk Völkermarkt kam es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Unfall. Eine 55-jährige Frau aus Wolfsberg stürzte vom ersten Stock ins Erdgeschoss, nachdem der Boden unter ihr nachgegeben hatte. Der Vorfall ereignete sich gegen 14:27 Uhr, während die Frau gemeinsam mit ihrer 34-jährigen Tochter und einem Bekannten Renovierungsarbeiten durchführte.

Durch maroden Boden gestürzt

Nach Angaben der Polizei Kärnten war die 55-Jährige über das Treppengeländer im ersten Stock gestiegen, um dort Arbeiten durchzuführen. Das stark renovierungsbedürftige Haus wies offenbar erhebliche bauliche Mängel auf. Der dünne Boden im Obergeschoss hielt dem Gewicht der Frau nicht stand und brach durch. Die Wolfbergerin stürzte daraufhin mehrere Meter in die Tiefe und landete im Erdgeschoss des Gebäudes.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Die Verunglückte erlitt durch den Sturz Verletzungen unbestimmten Grades. Aufgrund der Schwere des Unfalls wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der die Verletzte ins Klinikum Klagenfurt transportierte. Über den aktuellen Gesundheitszustand der Frau liegen derzeit keine weiteren Informationen vor. Der Vorfall unterstreicht die Gefahren bei Renovierungsarbeiten in baufälligen Gebäuden und die Wichtigkeit entsprechender Sicherheitsvorkehrungen.