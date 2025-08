Kärnten: Italiener wollten mit 45 Kilo Pilzen über die Grenze

Im Zuge von Fahrzeug- und Lenkerkontrollen auf der B90 im Bezirk Hermagor wurden insgesamt 7 Organmandate wegen Übertretungen eingehoben. Den Vogel abgeschossen haben drei Italiener, die gemeinsam in einem PKW unterwegs waren.

Jeden sommer streifen professionelle Pilzjäger aus Italien durch die Wälder von Kärnten und Tirol. Regelmäßig werden dabei weit größere Mengen gesammelt als zulässig. In Kärnten hat die Polizei am Sonntagvormittag im Bereich des Grenzübergangs Nassfeldpass Kontrollen zur Einhaltung der Vorgaben der Pilzverordnung durchgeführt.

Bei ihnen wurde eine Gesamtmenge von 45 Kilo Pilzen sichergestellt. Es wurde jeweils eine Sicherheitsleistung in der Höhe von 1.000 Euro eingehoben. Anzeigen an die zuständige Bezirkshauptmannschaft erfolgen, teilte die Landespolizeidirektion am Abend mit.

In Kärnten ist es nur erlaubt maximal zwei Kilogramm Pilze und Schwammerl pro Person und Tag zu sammeln. Bei Überschreitungen dieser Menge können saftige Strafen von bis zu 3.360 Euro Fällig werden.