Telefonbetrug in Wolfsberg: Frau um zehntausende Euro geprellt

Eine 50-jährige Frau aus dem Bezirk Wolfsberg wurde Opfer eines ausgeklügelten Telefonbetrugs. Am 8. April 2026 erhielt die Kontoinhaberin einen Anruf von einem bislang unbekannten Mann, der sich mutmaßlich als Mitarbeiter ihrer Bank ausgegeben haben soll. Besonders perfide: Die angezeigte Rufnummer entsprach tatsächlich der offiziellen Nummer ihres Geldinstituts, was durch eine sogenannte Spoofing-Technik erreicht wurde.

Mit falschen Behauptungen zum Erfolg

Der Verdächtige soll behauptet haben, dass es Ungereimtheiten und widerrechtliche Abbuchungen bei ihrem Konto gegeben habe und man nun alles daran setzen müsse, das Geld zurückzubekommen.