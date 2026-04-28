Kärnten

Tag 6 im Lesachtal: Hoffen auf Regen gegen riesigen Waldbrand

Derzeit intensive Beämpfung der Glutnester. Am Nachmittag soll es Hilfe "von oben" geben.
28.04.2026, 12:54

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Tag 6 im Lesachtal: Hoffen auf Regen gegen riesigen Waldbrand

Am Löscheinsatz im 110 Hektar großen Waldbrandgebiet im Kärntner Lesachtal sind am Dienstag 280 Feuerwehrleute und sechs Hubschrauber beteiligt. Wie das Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor mitteilte, habe sich die Lage über Nacht nicht verschlechtert. Nach wie vor liege der Einsatzschwerpunkt auf der Glutnesterbekämpfung. Die Bergrettung unterstützt die Feuerwehrleute mit Sicherungsarbeiten im steilen Gelände.

Unter den eingesetzten Kräften waren am sechsten Tag des Löscheinsatzes 100 Feuerwehrleute vom Katastrophenhilfszug aus Klagenfurt. Für den Nachmittag ist Regen angesagt, was beim Einsatz helfen könnte.

Kräfte aus dem Bezirk St. Veit an der Glan, die im Lesachtal am Montag im Einsatz gewesen waren, hatten nach ihrer Rückkehr auch noch im eigenen Bereich einen Waldbrand zu löschen. In einem Waldstück in der Gemeinde Liebenfels waren mehrere Reisighaufen in Flammen aufgegangen. Das Feuer konnte unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

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