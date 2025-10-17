Der Bürgermeister der Kärntner Stadtgemeinde Bleiburg (Bezirk Völkermarkt), Stefan Visotschnig (SPÖ) , ist in der Nacht auf Freitag nach schwerer Krankheit gestorben. Seit dem Jahr 1985 war er Mitglied des Gemeinderates und ab 1991 als Stadtrat und Marktreferent tätig. 1993 übernahm er die Funktion des Vizebürgermeisters, ehe er im Jahr 2003 zum Bürgermeister von Bleiburg gewählt wurde, teilte die Stadt mit. Visotschnig wurde 74 Jahre alt .

Bestürzt zeigte sich auch Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ): "Mit Stefan verlieren wir nicht nur einen überaus engagierten Kommunalpolitiker, sondern auch einen Menschen, der mit Herz, Leidenschaft und Weitblick für seine Heimat gewirkt hat - und ich persönlich verliere einen Freund." Visotschnig habe Bleiburg "zu einer Kulturhauptstadt Kärntens entwickelt - zu einem Ort, an dem Kunst, Kultur und Miteinander gelebt werden", so Kaiser.