Trauer in der SPÖ: Bürgermeister (60) überraschend gestorben

Seit 2011 stand der Vater einer Tochter an der Spitze der Gemeinde, davor war er von 2006 bis 2011 Vizebürgermeister.

Die Bestürzung ist groß in der oberösterreichischen Gemeinde Krenglbach (Bezirk Wels-Land). Bürgermeister Manfred Zeismann verstarb für alle völlig unerwartet am 8. Oktober.

"Er übte dieses Amt mit großem Einsatz und Begeisterung aus. Als Chef lebte er Zusammenhalt, förderte Gemeinschaft und stellte immer das Wir über das Ich. Seine Tür stand immer offen, seine Zeit und sein Herz gehörten den Menschen", heißt es seitens der Gemeinde.

"Unerschütterlicher Glaube an das Gute"

Auch Landesparteivorsitzender Martin Winkler zeigt sich sehr betroffen vom Ableben des Krenglbacher Bürgermeisters: „Manfred war ein Mensch, der mit seiner Herzlichkeit und seinem unerschütterlichen Glauben an das Gute im Menschen die Gemeinde Krenglbach geprägt hat. Sein jahrzehntelanger Einsatz für die Gemeinschaft war beispielhaft und wird uns allen fehlen.“

Die Amtsgeschäfte übernimmt interimistisch Andreas Wörgetter, der erst seit drei Monaten SP-Vizebürgermeister ist.