Skitour in Südtirol: 57-jährige Kärntnerin tödlich verunglückt

Eine 57-jährige Österreicherin ist vergangenes Wochenende bei einer Skitour in Südtirol tödlich verunglückt. Das Außenministerium bestätigte gegenüber der APA am Montag entsprechende Medienberichte.

Der Unfall soll sich bereits am Freitag ereignet haben, als die Frau am Schneebigen Nock in Rein in Taufers unterwegs gewesen war. Der in Kärnten lebenden Frau dürfte eine abbrechende Schneewechte zum Verhängnis geworden sein, berichtete die Südtiroler Tageszeitung "Dolomiten".