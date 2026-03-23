Skitour in Südtirol: 57-jährige Kärntnerin tödlich verunglückt
Eine 57-jährige Österreicherin ist vergangenes Wochenende bei einer Skitour in Südtirol tödlich verunglückt. Das Außenministerium bestätigte gegenüber der APA am Montag entsprechende Medienberichte.
Der Unfall soll sich bereits am Freitag ereignet haben, als die Frau am Schneebigen Nock in Rein in Taufers unterwegs gewesen war. Der in Kärnten lebenden Frau dürfte eine abbrechende Schneewechte zum Verhängnis geworden sein, berichtete die Südtiroler Tageszeitung "Dolomiten".
Es wurde davon ausgegangen, dass die Frau - die allein die Skitour unternommen hatte - rund 700 Meter über fast senkrecht abfallendes, felsiges Gelände gestürzt war. Am Samstag wurde eine Suchaktion gestartet, nachdem die 57-Jährige nicht bei der Arbeit erschienen war. Die Wetterverhältnisse erschwerten die Suche jedoch, sodass sie erst am Sonntag entdeckt worden war.
Die Bergretter orteten die Wintersportlerin mit einem Lawinenverschüttetensuchgerät, nachdem sie die abgebrochene Wechte auf einer Seehöhe von rund 2.600 Metern entdeckt hatten. Die Frau dürfte nach ihrem Absturz sofort tot gewesen sein, hieß es. Die Leiche wurde mit dem Hubschrauber geborgen.
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