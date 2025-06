Rekrut in Kärntner Kaserne erschossen: Mordprozess hat begonnen

"Es gibt immer ein Motiv", betont die Staatsanwältin gleich zu Beginn des Prozesses. "Auch wenn wir es in diesem Fall nicht kennen."

"Dieser Fall", das meint den Tod eines 21-Jährigen in einer Kaserne in Kärnten: Der Grundwehrdiener starb am 22. Oktober 2024 - ein Schuss aus der Dienstwaffe eines gleichaltrigen Soldat traf ihn in der Brust.