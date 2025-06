Der Messerangriff von Villach: Alle schauen zu, einer tut was

Vor Ort glaubten einige Menschen, dass Karim A. selbst einen Anschlag verübt. „Vielleicht dachten sie, ich will etwas Schlimmes machen, so wie es in Deutschland passiert ist“, sagt er rückblickend.

"Kein Held"

Mit seinem Einsatz, davon wird allgemein ausgegangen, hat der 42-Jährige weiteres Blutvergießen verhindert und Menschenleben gerettet. Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) richtete sich daher in seinem ersten Statement auch an Karim A.: „Ich möchte den aufrichtigen Dank an den Einsatz jenes Syrers richten, der mit seiner couragierten Vorgehensweise Schlimmeres verhindert hat.“

Einen 14-jährigen Schüler kostete der Messerangriff des binnen kurzer Zeit im Netz radikalisierten Täters aber das Leben. „Als ich gehört habe, dass er gestorben ist, war ich sehr traurig“, sagt der Mann, der selbst nicht als Held bezeichnet werden will. „Ich will das nicht“, stellt A. klar: „Ich habe gemacht, was jeder machen muss. Was jeder Mensch machen muss. Wir sind alle Menschen hier.“