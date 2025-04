Zwei Jugendfreunde retten einer Frau das Leben

Im September 2018, an einem klaren, aber eiskalten Tag, ereignete sich in der steirischen Gemeinde Admont ein Vorfall, der sowohl für die Beteiligten als auch für die Gemeinschaft unvergessen bleiben sollte. Eine Aktion, die das Leben einer 84-jährigen Frau rettete – und das alles dank der Zivilcourage zweier junger Männer, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren.

Wettlauf gegen die Zeit

Markus Schweinberger und Thomas Scheuchl, zwei enge Jugendfreunde, machten sich an diesem Tag auf zu einer gemeinsamen Laufrunde entlang der Enns. Doch was wie ein gewöhnlicher Tag in der Natur begann, sollte schnell zu einem Wettlauf gegen die Zeit werden. „Wir haben Geräusche gehört, die wir nicht sofort einordnen konnten“, erinnert sich Scheuchl an den Moment, als er und sein Freund an einem Punkt entlang des Flusses vorbeiliefen. Die beiden entscheiden sich umzudrehen, um nachzusehen.

Sie finden daraufhin eine Frau, die im eiskalten Wasser der Enns treibt und verzweifelt um Hilfe schreit. „Sie war bis zum Hals im Wasser und klammerte sich mit beiden Händen an einen kleinen Strauch", so beschreibt Schweinberger die Notlage.