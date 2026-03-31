Plöckenpass wird erst Ende Mai wieder geöffnet

Die Plöckenpass-Straße (B110), die Kärnten mit Italien verbindet und vor zwei Jahren durch einen Felssturz teilweise zerstört worden war, bleibt auch über Ostern gesperrt. Dies teilte der Vizepräsident des friaulischen Regionalparlaments, Stefano Mazzolini, am Dienstag gegenüber der APA mit. Mit einer Eröffnung der Straße wird erst Ende Mai gerechnet.

Da die Arbeiten in den vergangenen Wochen wegen der schlechten Wetterbedingungen wiederholt gestoppt werden mussten, will der Straßenerhalter ANAS eine Unterbrechung der Sanierungsmaßnahmen über die Osterfeiertage vermeiden, hieß es. Die Verzögerung sei für Bevölkerung und Wirtschaft auf beiden Seiten bedauerlich, aber baulich und sicherheitstechnisch notwendig.