Kärnten

Plöckenpass wegen Bauarbeiten bis Ende Dezember gesperrt

Polizist kontrolliert Reisepass
Der Plöckenpass wird ab kommender Woche bis zum Jahresende gesperrt.
22.09.25, 15:29
Kommentare

Der italienische Grenzübergang Plöckenpass im Bezirk Hermagor wird ab kommender Woche erneut bis Jahresende gesperrt. "Von den italienischen Behörden wurde mitgeteilt, dass aufgrund von Bauarbeiten eine Komplettsperre für den Plöckenpass auf italienischer Seite erforderlich ist", teilte die Bezirkshauptmannschaft Hermagor am Montag mit.

Durchbruch bei Jahrhundertprojekt: Was der Brenner Basistunnel bringen soll

Die Sperre gilt durchgehend für alle Verkehrsteilnehmer im Zeitraum von 29. September, 6 Uhr, bis 31. Dezember, 24  Uhr.

(Agenturen, eh)  | 

Kommentare