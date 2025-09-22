Plöckenpass wegen Bauarbeiten bis Ende Dezember gesperrt

Der italienische Grenzübergang Plöckenpass im Bezirk Hermagor wird ab kommender Woche erneut bis Jahresende gesperrt. "Von den italienischen Behörden wurde mitgeteilt, dass aufgrund von Bauarbeiten eine Komplettsperre für den Plöckenpass auf italienischer Seite erforderlich ist", teilte die Bezirkshauptmannschaft Hermagor am Montag mit.