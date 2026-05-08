Glosende Osterfeuer-Reste verursachten Waldbrand im Lavanttal

Die immer noch glosenden Reste eines Osterfeuers haben am Donnerstagabend in St. Andrä im Lavanttal (Bezirk Wolfsberg) einen Waldbrand ausgelöst. Das Feuer war gegen 18.30 Uhr ausgebrochen und weitete sich rasch auf eine Fläche von etwa 80 Quadratmetern aus.

Sieben Feuerwehren standen im Einsatz, bereits eine Stunde später konnte "Brand aus" gegeben werden, teilte die Polizei mit.

Reste im Wald ausgeschüttet

Nach ersten Ermittlungen dürfte ein 51-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg den Brand verursacht haben. Er hatte die Reste eines Osterhaufens im Wald ausgeschüttet. Wegen der derzeit herrschenden Trockenheit dürften sich Glutreste wiederentzündet haben.