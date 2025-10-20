Kärnten: Slowenische Namen auf Ortstafeln übermalt

In Kärnten sind am Wochenende auf insgesamt acht Ortstafeln im zweisprachigen Gebiet die slowenischen Ortsbezeichnungen übermalt worden.

Die Polizei bestätigte auf APA-Anfrage einen Bericht des ORF Kärnten, dass in der Zeit bis Montag drei weitere beschmierte Tafeln entdeckt worden waren, am Sonntag waren der Polizei lediglich Beschädigungen an fünf Tafeln bekannt gewesen.

Welche Gemeinden sind betroffen?

Bei der Polizei geht man davon aus, dass die Tafeln allesamt in der Nacht auf Sonntag beschmiert worden waren. Die drei nun bekanntgewordenen Fälle dürften lediglich später entdeckt worden sein, weil das Gebiet - betroffen waren die Gemeinden Bad Eisenkappel/Železna Kapla und Bleiburg/Pliberk - sehr weitläufig ist. Die Beschädigungen waren von Polizeibeamten bei Streifenfahrten bemerkt worden.