Nach Terror: Villacher Fasching im ORF ist abgesagt

Der ORF wird nach dem Terrorattentat in Villach die Übertragung des Villacher Fasching heuer absagen. Das bestätigte der ORF dem KURIER: "Die Villacher Faschingsgilde und der ORF haben sich gemeinsam dazu entschlossen, die Sitzungen diese Woche und damit die ORF-Aufzeichnung für die Ausstrahlung am Faschingsdienstag abzusagen."

Eine Faschingstradition seit Jahrzehnten

Seit 1963 strahlt der ORF die traditionelle Faschingssitzung am Faschingsdienstag aus. Die Sendung hatte stets Topquoten - auch wenn sie an frühere Rekorde nicht mehr anknüpfen: Im Jahr 2003 knackte der ORF das letzte Mal die Zwei-Millionen-Marke. Rund 2,12 Millionen Zuseher schalteten damals für den Höhepunkt des jährlichen Faschingstreibens ein. 2008 rutschten die Zuseherzahlen erstmals unter 1,5 Millionen.

Politiker aus Stadt und Land hatten sich am Montag bereits festgelegt, dass sie an den Sitzungen nicht teilnehmen werden. Zunächst hatte die Gilde noch an der Veranstaltung festgehalten.