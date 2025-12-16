200.000 Euro weg: Kärntner fiel auf Online-Anlagebetrug herein

Ein 63-jähriger Kärntner ist Opfer eines ausgeklügelten Online-Anlagebetrugs geworden. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten Dienstagabend mitteilte, verlor der Mann aus dem Bezirk Feldkirchen zwischen April und September 2025 mehr als 200.000 Euro.

Geld auf Konten überwiesen

Der Kärntner stieß demnach im Internet auf eine Trading-Plattform, die mit "lukrativen Anlagemöglichkeiten" und hohen Renditen warb. Er erstellte ein Kundenkonto und wurde von einem angeblichen Finanzberater kontaktiert: Der überzeugte den Mann, Geld auf Konten in Großbritannien, Dänemark und Zypern zu überweisen.