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Kärnten

Lkw-Lenker verursachte Geisterfahrerunfall beim Knoten Villach

Schweizer Fahrer bog falsch ab. Zwei Motorradfahrer wurden schwer verletzt.
31.05.2026, 12:09

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Blaulicht auf einem Fahrzeugdach, im Hintergrund ein unscharfer Rettungswagen mit roten Markierungen.

Ein 56-jähriger Lkw-Lenker hat am Samstag einen Unfall auf der Süd-Autobahn (A2) bei Villach verursacht. 

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Der Schweizer bog laut Polizei von der Karawanken Autobahn (A11) kommend bei der Auffahrt auf die A2 links ab, statt den Beschleunigungsstreifen zu nutzen. 

Ein 60-jähriger Villacher, der mit seiner Frau mit dem Motorrad auf der A2 fuhr, konnte nicht mehr ausweichen und prallte frontal auf den Lkw. Beide Motorradfahrer wurden schwer verletzt ins Spital gebracht.

Villach Schweiz
Agenturen  | 

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