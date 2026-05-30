Gasflasche explodierte: Lagerhalle in Kärnten zerstört

Ein Großbrand hat am Freitag eine Lagerhalle im Industriegebiet Feldkirchen in Kärnten zerstört. Das Feuer sei laut einer Aussendung der Polizei am Nachmittag aus unbekannter Ursache ausgebrochen und habe eine Gasflasche im Gebäudeinneren zur Explosion gebracht.

Personen hätten sich nicht mehr in der Halle befunden, jedoch mussten Arbeiter angrenzender Firmen evakuiert werden. Mehrere Feuerwehren standen mit 210 Personen im Einsatz, am Abend war der Brand gelöscht.

Ermittlungen laufen

Durch die große Hitze seien die Fassade und Fenster des benachbarten Postverteilerzentrums stark beschädigt worden. Zudem musste der Zugverkehrvorübergehend eingestellt werden, da die Flammen auf den angrenzenden Bahndamm übergriffen. Auch die angrenzenden Straßen wurden während der Brandbekämpfung und der Aufräumarbeiten gesperrt.

Bei dem Einsatz habe ein Feuerwehrmann eine Rauchgasvergiftungund ein weiterer leichte Verbrennungen erlitten, weitere Personen seien nicht verletzt worden. Nun wird die Brandursache durch das Landeskriminalamt ermittelt.