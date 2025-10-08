LKW in Flammen: Fahrer rettet sich aus brennender Kabine
Ein Sattelzugfahrzeug geriet am Montagabend auf der Kreuzner Landesstraße in Kärnten in Brand.
Der 73-jährige bulgarische Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Der Vorfall führte zu einer mehrstündigen Sperre der Landesstraße und einem Großeinsatz der Feuerwehr.
Brennende Flüssigkeit setzte Fahrerkabine in Vollbrand
Laut Polizeibericht war der Fahrer am 7. Oktober gegen 19:00 Uhr auf der Kreuzner Landesstraße in Richtung Norden unterwegs, als im Bereich Matschiedl die Zugmaschine aus bislang ungeklärter Ursache Feuer fing. Zeugen berichteten später, dass bereits während der Fahrt eine Flüssigkeit auf die Fahrbahn tropfte, die sich dort entzündete.
Diese brennende Flüssigkeit setzte schließlich die Fahrerkabine in Vollbrand. Der Fahrer konnte den LKW noch zum Stillstand bringen und unverletzt aussteigen, bevor die Flammen auf den mit Folienrollen beladenen Anhänger übergriffen.
Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz
Insgesamt 73 Einsatzkräfte der Feuerwehren Matschiedl, Tratten, St. Stefan, Kerschdorf Wertschach, St. Paul und Vorderberg rückten zum Brandort aus und konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Am Sattelzug entstand erheblicher Sachschaden. Die Kreuzner Landesstraße musste für die Dauer des Einsatzes zwischen 19:00 und 02:30 Uhr vollständig gesperrt werden. Die genaue Brandursache ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen.
