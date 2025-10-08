LKW in Flammen: Fahrer rettet sich aus brennender Kabine

Ein Sattelzugfahrzeug geriet am Montagabend auf der Kreuzner Landesstraße in Kärnten in Brand. Der 73-jährige bulgarische Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Der Vorfall führte zu einer mehrstündigen Sperre der Landesstraße und einem Großeinsatz der Feuerwehr.

Brennende Flüssigkeit setzte Fahrerkabine in Vollbrand Laut Polizeibericht war der Fahrer am 7. Oktober gegen 19:00 Uhr auf der Kreuzner Landesstraße in Richtung Norden unterwegs, als im Bereich Matschiedl die Zugmaschine aus bislang ungeklärter Ursache Feuer fing. Zeugen berichteten später, dass bereits während der Fahrt eine Flüssigkeit auf die Fahrbahn tropfte, die sich dort entzündete.