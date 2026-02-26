Kärnten

Kaiser geht, Fellner kommt: Der Fahrplan für LH-Wechsel steht

Nach Peter Kaisers Rücktritt am 31. März wird Daniel Fellner am 7. April im Landtag zum Kärntner Landeshauptmann gewählt.
26.02.2026, 13:01

Zwei lächelnde Männer in Anzügen stehen vor einem SPÖ Kärnten Banner.

Der Kärntner Landtag soll am 7. April Daniel Fellner (SPÖ) zum neuen Kärntner Landeshauptmann wählen, die Angelobung ist für den 8. April geplant.

Gemeinsamer Auftritt mit der ÖVP

Peter Kaiser (SPÖ) legt sein Amt am 31. März zurück, wie am Wochenende durchgesickert ist und auch bestätigt wurde. Das sagten Kaiser, Fellner und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Donnerstag, in der sie sich auch zum Bestand der rot-schwarzen Koalition bekannten.

Peter Kaisers Rückzug: Wann der LH-Wechsel in Kärnten erfolgt

Die vorzeitige Veröffentlichung der Daten hatte in der Koalition für Verstimmung gesorgt. Die ÖVP kritisierte, nicht vorab informiert worden zu sein, was die SPÖ bestritt.

"Alles Spekulation"

Das ursprünglich geplante Datum für die LH-Wahl im Landtag wäre der 2. April gewesen. "Alles Spekulationen" seien das gewesen, hieß es nun. Bei einem klärenden Gespräch am Mittwoch zwischen Fellner und Gruber wurden die koalitionären Wogen geglättet und der nun vorgestellte Fahrplan vereinbart.

Agenturen, eh  | 

