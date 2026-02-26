Kaiser geht, Fellner kommt: Der Fahrplan für LH-Wechsel steht

Der Kärntner Landtag soll am 7. April Daniel Fellner (SPÖ) zum neuen Kärntner Landeshauptmann wählen, die Angelobung ist für den 8. April geplant.

Gemeinsamer Auftritt mit der ÖVP

Peter Kaiser (SPÖ) legt sein Amt am 31. März zurück, wie am Wochenende durchgesickert ist und auch bestätigt wurde. Das sagten Kaiser, Fellner und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Donnerstag, in der sie sich auch zum Bestand der rot-schwarzen Koalition bekannten.