Kärnten

Mann (37) verletzte Partnerin (30) und ging auf Polizisten los

Als die Polizei den Sachverhalt aufnehmen wollte, verhielt sich der 37-Jährige plötzlich aggressiv und ging schlagend auf die Polizisten los.
03.05.2026, 09:31

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Zwei silberne Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“ stehen nebeneinander auf einer Straße.

Ein 37-Jähriger ist Sonntagfrüh in Klagenfurt nach einem tätlichen Streit und einem Angriff auf Polizisten festgenommen worden. Zunächst eskalierte die Auseinandersetzung mit seiner 30-jährigen Partnerin, die dabei im Gesicht verletzt wurde und einen Notruf absetzte. Als die Polizei den Sachverhalt aufnehmen wollte, verhielt sich der 37-Jährige plötzlich aggressiv, ging schlagend auf die Polizisten los und versuchte, sie aus der Wohnung zu drängen.

Gerangel mit Freundin: Betretungsverbot gegen FPÖ-Nationalrat

Nach seiner Festnahme kurz nach Mitternacht wurde der Mann ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen, außerdem wird er wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.

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