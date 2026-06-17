Stainer-Hämmerle übernimmt akademische Leitung von FH Kärnten

Das Fachhochschulkollegium hat am Mittwoch Kathrin Stainer-Hämmerle zur neuen Rektorin der FH Kärnten gewählt. Stainer-Hämmerle folgt mit Oktober auf Peter Granig, der nach zwölf Jahren im Rektorat der FH aus persönlichen Gründen keine weitere Funktionsperiode übernehmen wollte. Als stellvertretende akademische Leiterin wurde Ulla Birnbacher bestimmt, teilte die FH am Mittwoch in einer Aussendung mit. Das neue Rektorat wurde für vier Jahre gewählt.