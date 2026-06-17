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Kärnten

Stainer-Hämmerle übernimmt akademische Leitung von FH Kärnten

Das Fachhochschulkollegium wählte die Politologin zur neuen Rektorin
17.06.2026, 16:42

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Foto Kathrin Stainer-Hämmerle

Das Fachhochschulkollegium hat am Mittwoch Kathrin Stainer-Hämmerle zur neuen Rektorin der FH Kärnten gewählt. Stainer-Hämmerle folgt mit Oktober auf Peter Granig, der nach zwölf Jahren im Rektorat der FH aus persönlichen Gründen keine weitere Funktionsperiode übernehmen wollte. Als stellvertretende akademische Leiterin wurde Ulla Birnbacher bestimmt, teilte die FH am Mittwoch in einer Aussendung mit. Das neue Rektorat wurde für vier Jahre gewählt.

"Kampls Haltung wird abgewählt"

Stainer-Hämmerle, Professorin für Politikwissenschaft an der FH, freute sich über das Vertrauen des Fachhochschulkollegiums. "Die CU - Carinthia University of Applied Sciences/Hochschule Kärnten steht für eine enge Verbindung von praxisnaher Lehre, angewandter Forschung und gesellschaftlicher Verantwortung." Diese Stärken wolle man weiter ausbauen und die Hochschule als verlässliche Partnerin für Studierende, Mitarbeitende, Wirtschaft und Gesellschaft positionieren.

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