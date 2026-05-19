Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Kärnten

Katzenbabys in St. Jakob im Rosental in Plastiksack entsorgt

Eine Katze samt ihren Jungtieren wurde ausgesetzt.
19.05.2026, 12:33

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Drei neugeborene Kätzchen mit geschlossenen Augen liegen eng beieinander.

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag neben einer Gemeindestraße in St. Jakob im Rosental (Bezirk Villach-Land) eine Katze samt ihren drei erst etwa eine Woche alten Jungtieren ausgesetzt.

Motorradfahrer (24) in Kärnten bei "Wheelie" mit Pkw kollidiert

Die Tiere steckten in einem zugeknoteten Plastiksack, als sie am Montagvormittag von zwei Spaziergängerinnen entdeckt wurden. Die Mutterkatze lief daraufhin davon, die drei Kätzchen werden in einem Tierheim versorgt. Die Ermittlungen laufen, teilte die Polizei mit.

Kärnten
Agenturen  | 

Kommentare