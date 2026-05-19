Katzenbabys in St. Jakob im Rosental in Plastiksack entsorgt

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag neben einer Gemeindestraße in St. Jakob im Rosental (Bezirk Villach-Land) eine Katze samt ihren drei erst etwa eine Woche alten Jungtieren ausgesetzt.

Die Tiere steckten in einem zugeknoteten Plastiksack, als sie am Montagvormittag von zwei Spaziergängerinnen entdeckt wurden. Die Mutterkatze lief daraufhin davon, die drei Kätzchen werden in einem Tierheim versorgt. Die Ermittlungen laufen, teilte die Polizei mit.