Ein 24 Jahre alter Motorradlenker ist am Samstag in Kärnten auf der Wörthersee-Süduferstraße bei einem sogenannten "Wheelie" gegen einen entgegenkommenden Pkw geprallt und dabei schwer verletzt worden. Der junge Mann wurde auf eine angrenzende Böschung geschleudert. Er wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und ins UKH Klagenfurt gebracht, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten am Sonntag mit.

Der Mann war gegen 15.50 Uhr mit seinem Motorrad auf der Wörthersee-Süduferstraße von Klagenfurt kommend in Richtung Reifnitz gefahren. Laut mehreren Zeugenaussagen versuchte er im Bereich der Ortschaft Sekirn den "Wheelie", verlor dabei jedoch die Kontrolle über seine Maschine und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er frontal gegen den Pkw eines 21-jährigen Deutschen.

Der Motorradfahrer kam auf der angrenzenden Böschung zu liegen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das UKH Klagenfurt verbracht. Der Lenker des Pkw und dessen Insassen blieben bei dem Unfall unverletzt. Alkotests verliefen bei beiden Fahrzeuglenkern negativ.