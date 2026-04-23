Kärntner Polizist verletzte sich durch Schuss aus Dienstwaffe

Ein 48-jähriger Polizist hat sich Donnerstagfrüh in der Polizeikaserne Krumpendorf am Wörthersee mit seiner Dienstwaffe selbst verletzt. Der Mann hatte gegen 7.30 Uhr in einem Waffenraum mit der Pistole hantiert - dabei löste sich nach ersten Erkenntnissen ein Schuss, wodurch der Beamte am rechten Bein getroffen wurde, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten in einer Aussendung mit.