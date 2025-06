Kärntner Gericht sprach Russen 24 Jahre nach Bluttat in Moskau frei

Ein 45-jähriger Russe ist am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt 24 Jahre nach einem tödlichen Messerstich vom Vorwurf des Mordes freigesprochen worden.

Dem Mann war vorgeworfen worden, im Jahr 2001 bei einer Lokalschlägerei in Dimitrovgrad, einer Stadt östlich von Moskau, einen Mann mit einem Messer erstochen zu haben. Das Verfahren war in Österreich abgewickelt worden, weil die Behörden eine Auslieferung an Russland abgelehnt hatten.

Am 9. Juli 2001 war ein junger Mann durch einen Bauchstich mit einem Messer mit zumindest zwölf Zentimeter Klingenlänge getötet worden. Zuvor habe es einen Streit mit mehreren Beteiligten gegeben. Der Angeklagte, so der Vorwurf, habe seinem Freund, auf den eingeprügelt wurde, helfen wollen und habe zugestochen. Das Opfer, ein junger Mann, erlitt schwere innere Verletzungen und starb noch am selben Tag. Als der Angeklagte erfuhr, dass er gesucht werde, sei er geflüchtet.

2021 brachte ein Abgleich von Fingerabdrücken den Mordverdacht auf den Asylberechtigten, der unter einem neuen Namen unbescholten in Villach lebt. Als Russland die Auslieferung des Mannes forderte, lehnten das die österreichischen Behörden ab. Darauf beriefen sie sich auf ein Gutachten, in dem festgestellt wurde, dass speziell Angehörige der Volksgruppe des Angeklagten - der 45-Jährige ist Tschetschene - kein faires Verfahren in Russland erwarten könnten.

Angeklagter: "Zu Unrecht beschuldigt"

Der Angeklagte hatte erklärt, dass er glaube, dass man ihm die Tat in die Schuhe schieben wolle. Sein Freund sei in dem Lokal schwer misshandelt worden, er habe ihm helfen wollen. Das sei gelungen, die beiden seien gemeinsam aus dem Lokal geflohen. Seine Theorie: Er selbst hätte das Opfer der Messerattacke werden sollen, der Stich habe aus Versehen den Kontrahenten getroffen. Er habe erst am nächsten Tag erfahren, dass jemand bei der Schlägerei erstochen worden war und er selbst als Verdächtiger galt, so der Angeklagte. Das sei auch der Grund für seine Flucht gewesen.