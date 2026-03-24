Kärnten: Mädchen wurde von Schlange in die Hand gebissen

Ein Kärntner Mädchen ist am Montagvormittag beim Spielen im Freien von einer Schlange gebissen worden. Die Schülerin wurde zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber bereits wieder verlassen.

Zu dem Vorfall war es am Gelände der Volksschule Magdalensberg (Bezirk Klagenfurt-Land) gekommen, bestätigte die Polizei auf APA-Anfrage.