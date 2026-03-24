Kärnten

Kärnten: Mädchen wurde von Schlange in die Hand gebissen

Bissspuren könnten auf eine Viper hindeuten; Schülerin wurde ins Krankenhaus gebracht, aber schon wieder entlassen.
24.03.2026, 17:30

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Ein roter Notarzt-Anzug mit einem weißen Kreuz ist von hinten zu sehen.

Ein Kärntner Mädchen ist am Montagvormittag beim Spielen im Freien von einer Schlange gebissen worden. Die Schülerin wurde zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber bereits wieder verlassen.

Zu dem Vorfall war es am Gelände der Volksschule Magdalensberg (Bezirk Klagenfurt-Land) gekommen, bestätigte die Polizei auf APA-Anfrage.

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Laut Polizei hatte das Mädchen in der Pause durch einen Zaun nach draußen gegriffen, um ein Stück Alufolie aufzuheben, als es gebissen wurde. Um welche Schlange es sich genau gehandelt hat, konnte nicht mit Sicherheit gesagt werden. Ein Foto der Bisswunde wurde an den Reptilienzoo Happ geschickt - laut Auskunft des Zoos könnten die Bissspuren auf eine Viper hindeuten.

Agenturen  | 

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