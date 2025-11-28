Drama in Kärntner Pflegeheim: Freispruch nach Tod eines 78-Jährigen

Der Betreiber eines Kärntner Pflegeheims ist am Freitag am Landesgericht Klagenfurt von der Verantwortung für den Tod eines demenzkranken Bewohners freigesprochen worden. Der Mann hatte im Sommer 2024 Industriereiniger in der unversperrten Gemeinschaftsküche getrunken.

Richterin Michaela Sanin sah keine Verantwortung bei der Geschäftsführung, der Antrag der Staatsanwaltschaft auf Verhängung einer Verbandsgeldbuße wurde abgelehnt. Die Staatsanwaltschaft will berufen.

Schwere Verätzungen

Zu dem tragischen Vorfall war es in der Nacht gekommen. Der 78-Jährige war offenbar durstig, ging in die Gemeinschaftsküche, öffnete einen Unterschrank, nahm sich einen dort angeschlossenen Kanister mit 20- bis 25-prozentiger Natronlauge und trank daraus, was eine schwere Verätzung bewirkte. Der Mann mit zahlreichen Vorerkrankungen starb in der Folge an einer Lungenentzündung, die „zweifelsohne“ auf die Verätzung zurückzuführen war, hieß es im Prozess.

Für Staatsanwältin Barbara Baum lag die Schuld beim Betreiber des Pflegeheims, allein schon deswegen, weil der Unterschrank nicht versperrt war, aber auch weil es zu wenig Personal gegeben habe. Dass ein Bewohner in dem auf Demenz spezialisierten Heim aus dem Spülmittelkanister trinke, sei kein unvorhersehbares Ereignis gewesen, vielmehr eine Frage der Zeit. Baum verwies auf Heimordnung und Produktdatenblatt, wonach das Putzmittel unter Verschluss aufzubewahren sei.