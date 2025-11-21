Ehemaliges Heimkind klagt Land Kärnten auf 30.000 Euro

Ein ehemaliges Heimkind, heute ist der Mann 44 Jahre alt, klagt zivilrechtlich vom Land Kärnten 30.000 Euro Schadenersatz ein.

Der Mann, der unter anderem von Gewalt durch seine ehemalige Pflegefamilie und in einem Kinderheim berichtet, wurde über den Opferschutz des Landes schon mit 18.000 Euro entschädigt, bestätigte das Land.

Die Kleine Zeitung berichtete zuerst über den Fall. Die Forderung nach mehr Geld weist das Land zurück. Der Zivilprozess startet am Freitag.

Entschädigung in 549 Fällen

Über die Opferschutzkommission des Landes wurden fremduntergebrachte Kinder für erlittene Misshandlungen und Missbrauch im Tatzeitraum 1945 bis 1999 entschädigt. Es war ein Versuch, Opfern den Gerichtsweg zu ersparen, zumal bei weit zurückliegenden Fällen die Beweisführung oft schwierig wäre. Die Schilderungen früherer Heimkinder werden mit den vorhandenen Akten und einem psychologischen Gutachten auf Plausibilität überprüft, dann erfolgt eine Entschädigung.