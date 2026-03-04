Kärnten

Lawine am Mellenkopf: Entwarnung für vermisste Skitourengeher

Nach Meldung eines möglichen Lawinenunfalls am Mellenkopf konnte rasch Entwarnung gegeben werden. Lawinenalarm im Mölltal: Großeinsatz nach Schneebrett-Abgang
04.03.2026, 14:38

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

++ THEMENBILD ++ SUCHHUNDE / ROTES KREUZ / GESUNDHEIT / ALPINISMUS / FREIZEIT / LAWINENTRAINING

Ein Großeinsatz der Rettungskräfte wurde am Mittwochvormittag im Mölltal ausgelöst, nachdem ein Skitourengeher einen möglichen Lawinenunfall gemeldet hatte. Der 69-jährige Mann aus dem Bezirk Lienz alarmierte die Polizei, als er am Mellenkopf im Gemeindegebiet Stall Spuren entdeckte, die in ein frisch abgegangenes Schneebrett führten, aber scheinbar nicht wieder heraus.

26 Lawinentote in Österreich: Wovor Experten warnen

Entwarnung nach Großeinsatz

Umgehend wurden die Bergrettungen Fragant, Mallnitz und Winklern alarmiert. Der Polizeihubschrauber "Libelle Lima" transportierte Bergrettungshunde aus der Innerkrems zum Einsatzort. Auch die Alpinpolizei und der Rettungshubschrauber RK1 wurden mobilisiert. 

Nach kurzer Zeit konnte jedoch Entwarnung gegeben werden: Die Einsatzkräfte stellten fest, dass die Spuren auch wieder aus dem Schneebrett herausführten. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen. 

Lawinenunglück in Tux: 2 Skitourengeher tödlich verunglückt

Spuren führten nicht mehr aus dem Schnee

Er berichtete der Polizei, dass er zuvor auf seiner Tour zwei andere Skitourengeher getroffen hatte, die ihm mitteilten, in Richtung Sadnig unterwegs zu sein. Nach der Trennung bemerkte er unterhalb des Klenitzentörl frische Spuren im Schnee, die von einem Schneebrett überdeckt waren. Da er aufgrund des Geländeverlaufs nicht erkennen konnte, ob die Spuren auch wieder aus dem Lawinenbereich herausführten, befürchtete er eine Verschüttung der beiden Tourengeher und wählte den Notruf.

Blaulicht Bergrettung Kärnten
kurier.at  | 

Kommentare