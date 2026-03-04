Lawine am Mellenkopf: Entwarnung für vermisste Skitourengeher

Ein Großeinsatz der Rettungskräfte wurde am Mittwochvormittag im Mölltal ausgelöst, nachdem ein Skitourengeher einen möglichen Lawinenunfall gemeldet hatte. Der 69-jährige Mann aus dem Bezirk Lienz alarmierte die Polizei, als er am Mellenkopf im Gemeindegebiet Stall Spuren entdeckte, die in ein frisch abgegangenes Schneebrett führten, aber scheinbar nicht wieder heraus.

Entwarnung nach Großeinsatz

Umgehend wurden die Bergrettungen Fragant, Mallnitz und Winklern alarmiert. Der Polizeihubschrauber "Libelle Lima" transportierte Bergrettungshunde aus der Innerkrems zum Einsatzort. Auch die Alpinpolizei und der Rettungshubschrauber RK1 wurden mobilisiert.

Nach kurzer Zeit konnte jedoch Entwarnung gegeben werden: Die Einsatzkräfte stellten fest, dass die Spuren auch wieder aus dem Schneebrett herausführten. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen.