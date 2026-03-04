Lawine am Mellenkopf: Entwarnung für vermisste Skitourengeher
Ein Großeinsatz der Rettungskräfte wurde am Mittwochvormittag im Mölltal ausgelöst, nachdem ein Skitourengeher einen möglichen Lawinenunfall gemeldet hatte. Der 69-jährige Mann aus dem Bezirk Lienz alarmierte die Polizei, als er am Mellenkopf im Gemeindegebiet Stall Spuren entdeckte, die in ein frisch abgegangenes Schneebrett führten, aber scheinbar nicht wieder heraus.
Entwarnung nach Großeinsatz
Umgehend wurden die Bergrettungen Fragant, Mallnitz und Winklern alarmiert. Der Polizeihubschrauber "Libelle Lima" transportierte Bergrettungshunde aus der Innerkrems zum Einsatzort. Auch die Alpinpolizei und der Rettungshubschrauber RK1 wurden mobilisiert.
Nach kurzer Zeit konnte jedoch Entwarnung gegeben werden: Die Einsatzkräfte stellten fest, dass die Spuren auch wieder aus dem Schneebrett herausführten. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen.
Spuren führten nicht mehr aus dem Schnee
Er berichtete der Polizei, dass er zuvor auf seiner Tour zwei andere Skitourengeher getroffen hatte, die ihm mitteilten, in Richtung Sadnig unterwegs zu sein. Nach der Trennung bemerkte er unterhalb des Klenitzentörl frische Spuren im Schnee, die von einem Schneebrett überdeckt waren. Da er aufgrund des Geländeverlaufs nicht erkennen konnte, ob die Spuren auch wieder aus dem Lawinenbereich herausführten, befürchtete er eine Verschüttung der beiden Tourengeher und wählte den Notruf.
