Bergnot in Kärnten: 32-Jährige am Kleinen Pal geborgen

Eine 32-jährige Kärntnerin ist am Freitag im Gemeindegebiet von Kötschach-Mauthen (Bezirk Hermagor) aus Bergnot gerettet worden. Sie unternahm gemeinsam mit einer 34-Jährigen eine Tour auf den Kleinen Pal (1.867 Meter), kurz unterhalb des Gipfels gerieten sie bei der Querung eines größeren Schneefelds vom Weg ab und in unwegsames Gelände.

Die 32-Jährige geriet in Panik und setzte einen Notruf ab, die 34-Jährige fand auf den Weg zurück und stieg selbstständig ins Tal ab.