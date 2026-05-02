Kärnten

Bergnot in Kärnten: 32-Jährige am Kleinen Pal geborgen

Die Frau kam mit ihrer 34-jährigen Begleiterin vom Weg ab. Beide konnten unverletzt gerettet werden.
02.05.2026, 10:47

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Ein gelber ÖAMTC-Hubschrauber bei einer Rettungsaktion.

Eine 32-jährige Kärntnerin ist am Freitag im Gemeindegebiet von Kötschach-Mauthen (Bezirk Hermagor) aus Bergnot gerettet worden. Sie unternahm gemeinsam mit einer 34-Jährigen eine Tour auf den Kleinen Pal (1.867 Meter), kurz unterhalb des Gipfels gerieten sie bei der Querung eines größeren Schneefelds vom Weg ab und in unwegsames Gelände. 

Die 32-Jährige geriet in Panik und setzte einen Notruf ab, die 34-Jährige fand auf den Weg zurück und stieg selbstständig ins Tal ab.

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Nach Angaben der Polizei wurde die 32-Jährige aus dem Bezirk Villach-Land vom Hubschrauber per 45-Meter-Tau geborgen. Beide Frauen blieben unverletzt.

Agenturen  | 

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