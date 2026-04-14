Kärnten

Baustellenunfall in Kärnten: Arm in Greiferschaufel eingeklemmt

Ein 66-Jähriger erlitt schwere Verletzungen, als sein Arm bei Abladearbeiten in einer Greiferschaufel eingeklemmt wurde.
14.04.2026, 15:51

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Rote Jacke mit Notarzt-Schriftzug.

Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Dienstagmorgen auf einer privaten Baustelle im Bezirk Klagenfurt-Land. Ein 66-jähriger Mann erlitt schwere Verletzungen, als sein Arm in einer Greiferschaufel eingeklemmt wurde.

66-Jähriger half bei Arbeiten und wurde verletzt

Ein 27-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land lud Schotter in eine Scheibtruhe. Er steuerte die Greifschaufel eines Ladekrans mit einer Fernbedienung. Bei den Arbeiten war ihm der 66-jährige Auftraggeber behilflich. Durch "Auf- und Zubewegungen" des Greifers ließ er den Schotter in die Scheibtruhe rieseln.

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Laut Polizei geriet der Arm des 66-Jährigen in die Schaufel und wurde eingeklemmt, dabei erlitt er schwere Verletzungen. Der Mann wurde notärztlich versorgt und vom Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen

Blaulicht Kärnten
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