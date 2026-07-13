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Kärnten

Drogenfund in Kärnten: 74-jähriger Dealer in Haft

Bei einer Verkehrskontrolle war der 74-Jährige bereits aufgefallen. Es wurden Kokain, Methamphetamin und Cannabis sichergestellt.
13.07.2026, 16:54

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Zwei silberne Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“ stehen nebeneinander auf einer Straße.

Ein 74-jähriger Drogendealer ist der Polizei in Kärnten ins Netz gegangen. Der Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau war Polizeibeamten bereits am vergangenen Mittwoch bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen - eine Durchsuchung seines Autos und seiner Wohnung brachte dann Kokain, Methamphetamin und Cannabis zutage, teilte die Polizei am Montag mit.

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Bei dem Kärntner waren bei der Kontrolle laut Polizei „deutliche Symptome einer möglichen Suchtmittelbeeinträchtigung“ festgestellt worden, ein Speicheltest verlief dann auch positiv. Das Auto, der Lenker und der 37-jährige Beifahrer wurden durchsucht, wobei eine größere Menge Kokain zum Vorschein kam. 

Kokain, Meth und Bargeld

Bei der Hausdurchsuchung am Wohnsitz des 74-Jährigen wurden dann eine fünfstellige Bargeldsumme sowie Methamphetamin und kleinere Mengen Cannabiskraut und Kokain sichergestellt.

Der 74-Jährige gestand, bereits über einen längeren Zeitraum hinweg Drogen verkauft zu haben. Er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Der 37-Jährige soll unmittelbar vor der Anhaltung Drogen vom 74-Jährigen gekauft haben. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.

Kärnten
Agenturen, safran  | 

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