Drogenfund in Kärnten: 74-jähriger Dealer in Haft

Ein 74-jähriger Drogendealer ist der Polizei in Kärnten ins Netz gegangen. Der Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau war Polizeibeamten bereits am vergangenen Mittwoch bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen - eine Durchsuchung seines Autos und seiner Wohnung brachte dann Kokain, Methamphetamin und Cannabis zutage, teilte die Polizei am Montag mit.

Bei dem Kärntner waren bei der Kontrolle laut Polizei „deutliche Symptome einer möglichen Suchtmittelbeeinträchtigung“ festgestellt worden, ein Speicheltest verlief dann auch positiv. Das Auto, der Lenker und der 37-jährige Beifahrer wurden durchsucht, wobei eine größere Menge Kokain zum Vorschein kam.

Kokain, Meth und Bargeld

Bei der Hausdurchsuchung am Wohnsitz des 74-Jährigen wurden dann eine fünfstellige Bargeldsumme sowie Methamphetamin und kleinere Mengen Cannabiskraut und Kokain sichergestellt.

Der 74-Jährige gestand, bereits über einen längeren Zeitraum hinweg Drogen verkauft zu haben. Er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Der 37-Jährige soll unmittelbar vor der Anhaltung Drogen vom 74-Jährigen gekauft haben. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.