Kärnten

Bad Eisenkappel: Schwerer Motorradunfall auf der Seebergstraße

Ein 26-jähriger Motorradfahrer kam auf der Seebergstraße von der Fahrbahn ab, stürzte und wurde schwer verletzt ins Klinikum geflogen.
12.04.2026, 19:51

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Ein gelber Rettungshubschrauber des ÖAMTC fliegt vor blauem Himmel.

Ein 26-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Völkermarkt erlitt am Sonntagnachmittag bei einem Unfall auf der Seebergstraße B 82 schwere Verletzungen. Der Vorfall ereignete sich im Gemeindebereich von Bad Eisenkappel in Kärnten, als der junge Mann mit seinem Motorrad von der Fahrbahn abkam.

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Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der Motorradlenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge streifte er eine Böschungsmauer am Straßenrand, was zum Sturz führte. Die genauen Umstände, die zum Kontrollverlust führten, sind aus dem Polizeibericht nicht ersichtlich.

Rettungseinsatz mit Hubschrauber

Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der Rettungshubschrauber C11 angefordert. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der 26-Jährige ins Klinikum Klagenfurt geflogen. 

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