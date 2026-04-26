Kärnten

Kärnten: 3 Tschechen rasten über Großglockner Straße

Ein 50-jähriger Sportwagenfahrer ohne Führerschein wurde mit 142 km/h geblitzt; sein Sohn saß auf dem Beifahrersitz.
26.04.2026, 17:47

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Polizistin vor Polizeiauto mit Blaulicht.

Die Polizei hat drei tschechische Pkw-Lenker auf der Großglockner Straße (B107) bei Rojach (Gemeinde Heiligenblut, Bezirk Spittal/Drau) beim Rasen ertappt. Ein 50-Jähriger wurde in seinem Sportwagen mit 142 Kilometern pro Stunde bei erlaubtem Tempo 70 geblitzt.

Ihm folgten die beiden anderen Lenker, 43 bzw. 20 Jahre alt, mit annähernd gleicher Geschwindigkeit und äußerst geringem Sicherheitsabstand, so die Polizei in ihrer Aussendung.

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Die Beamten hoben eine Sicherheitsleistung ein. Der 50-Jährige hatte keinen Führerschein dabei. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Beifahrer, sein 18-jähriger Sohn, übernahm das Steuer zur Weiterfahrt. Alle drei Lenker werden wegen des Verdachts der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung angezeigt.

Agenturen  | 

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