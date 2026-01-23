Kälte: Klagenfurter Notschlafstelle voll ausgelastet

Die anhaltende Kältewelle mit zweistelligen Minusgraden hat dazu geführt, dass die Klagenfurter Notschlafstelle der Caritas derzeit vollständig ausgelastet ist. Nun wurde ein Notfallplan entwickelt, teilten die Verantwortlichen am Freitag vor Journalisten mit.

Wohnungslose Frauen werden derzeit im Hilda Schärf-Heim der Volkshilfe versorgt, Männer in der Notschlafstelle sowie zusätzlich im Notquartier der Stadt im Gemeindezentrum Waidmannsdorf mit 16 Schlafplätzen.

1.000 statt 6.000 Besucher

Niemand soll gezwungen sein, in dieser Phase die Nacht im Freien verbringen zu müssen - trotz des großen Andrangs derzeit, wie Caritas-Direktor Ernst Sandriesser sagte: "Hatten wir im Eggerheim in den vergangenen fünf Jahren im Schnitt noch 600 Besucher im Jahr, so sind es jetzt mehr als 1.000."