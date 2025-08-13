Home Invasion: 85-jähriger Klagenfurter im Bett überfallen

Ein 85 Jahre alter Klagenfurter ist am Montag Opfer einer Home Invasion geworden. Drei Männer verschafften sich in den frühen Morgenstunden Zugang zu der Erdgeschoßwohnung, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Einer der Täter hielt dem Opfer den Mund zu und drückte seinen Arm aufs Bett. Die anderen beiden Männer transportierten währenddessen einen 100 Kilogramm schweren Standtresor mit Wertgegenständen aus dem Zimmer. Die 93 Jahre alte, pflegebedürftige Ehefrau und die 21-jährige Pflegerin schliefen in anderen Zimmern der Wohnung und bekamen von dem Überfall nichts mit.

Über Balkontür eingebrochen

Einer der Täter war über die Balkontür in die Wohnung gelangt und hatte die beiden Komplizen über die Eingangstür hineingelassen. Der Mann, der den 85-Jährigen in Schach hielt, sprach gebrochenes Deutsch, als er diesen aufforderte, ruhig zu bleiben. Nachdem der Tresor aus der Wohnung geschafft war, verlangte der Täter das Mobiltelefon des Opfers und nahm es ebenfalls mit.