Home Invasion: 85-jähriger Klagenfurter im Bett überfallen
Zusammenfassung
- Drei Männer drangen in die Wohnung eines 85-jährigen Klagenfurters ein und raubten einen 100 Kilogramm schweren Tresor.
- Das Opfer wurde von einem Täter überwältigt, während die Ehefrau und die Pflegerin den Überfall nicht bemerkten.
- Die Täter entkamen unerkannt, das Landeskriminalamt Kärnten ermittelt.
Ein 85 Jahre alter Klagenfurter ist am Montag Opfer einer Home Invasion geworden. Drei Männer verschafften sich in den frühen Morgenstunden Zugang zu der Erdgeschoßwohnung, berichtete die Polizei am Mittwoch.
Einer der Täter hielt dem Opfer den Mund zu und drückte seinen Arm aufs Bett. Die anderen beiden Männer transportierten währenddessen einen 100 Kilogramm schweren Standtresor mit Wertgegenständen aus dem Zimmer. Die 93 Jahre alte, pflegebedürftige Ehefrau und die 21-jährige Pflegerin schliefen in anderen Zimmern der Wohnung und bekamen von dem Überfall nichts mit.
Über Balkontür eingebrochen
Einer der Täter war über die Balkontür in die Wohnung gelangt und hatte die beiden Komplizen über die Eingangstür hineingelassen. Der Mann, der den 85-Jährigen in Schach hielt, sprach gebrochenes Deutsch, als er diesen aufforderte, ruhig zu bleiben. Nachdem der Tresor aus der Wohnung geschafft war, verlangte der Täter das Mobiltelefon des Opfers und nahm es ebenfalls mit.
Der 85-Jährige, der Hämatome am Unterarm, weitere Prellungen sowie einen massiven Schock erlitten hatte, wählte mit seinem zweiten Handy den Notruf. Das Landeskriminalamt Kärnten hat die Ermittlungen übernommen. Eine Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg.
Kommentare