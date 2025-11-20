Handyverbot in Kärntner Schulen: Eltern gestresst, Lehrer zufrieden

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Überwiegend positiv bewertet eine begleitende Studie die Handyverbote an Volksschulen und Unterstufen in Kärnten. Ein Handyverbot an Volksschulen wurde vom Land im Februar eingeführt, dazu kam im Mai ein bundesweites bis zur 8. Schulstufe. Laut der Studie, die am Donnerstag präsentiert wurde, verbesserte sich das Sozialverhalten der Schülerinnen und Schüler sowie deren Konzentration im Unterricht, Cybermobbing ging zurück. Lehrkräfte fühlen sich durchsetzungsfähiger.

Larissa Krainer, Caroline Roth-Ebner und Lieve Lagor von der Universität Klagenfurt haben für die Studie von Mai bis September Experteninterviews geführt, Schulpersonal online befragt (358 Befragte) und eine Diskussion unter elf Schülerinnen und Schülern vierter Volksschulklassen ausgewertet. Eltern "gestresst" 89 Prozent halten in der Online-Umfrage das Handyverbot für sehr sinnvoll, 92 Prozent sind für eine Beibehaltung des Verbots. Eltern äußerten sich teilweise kritisch zum Verbot. Krainer: "Mich überrascht es immer wieder, wie unglaublich gestresst Eltern sind, wenn sie ihre Kinder nicht erreichen." Es wurde auch von verstärkter Handynutzung nach der Schule berichtet, von häufigeren Konflikten im Elternhaus. Schülerinnen und Schüler befürworten das Handyverbot laut der Studie.

Ein Problem sei die uneinheitliche Umsetzung an verschiedenen Schulen, aber auch wie unterschiedlich Lehrerinnen und Lehrer das Verbot exekutieren, so Krainer. Offene Fragen bei der Organisation Organisatorische Fragen seien nicht restlos geklärt, etwa, wo und wie das Handy während der Schule verwahrt werden soll und wie Kontrollen oder Regelverstöße gehandhabt werden. Die Anschaffung von Handy-Safes sei mit hohen Kosten verbunden, ein Code manchmal schnell geknackt. Es gebe jedenfalls einen Wunsch nach einheitlicher Umsetzung.