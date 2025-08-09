Warnung vor Tour auf Großglockner: Stüdlgrat nach Felssturz gesperrt

Nach einem gewaltigen Felssturz im deutschen Nationalpark Berchtesgaden mussten vor wenigen Tagen 20 Wanderer und Bergsteiger mit einem Hubschrauber gerettet worden. Nach ersten Schätzungen waren in etwa 1.700 Meter Seehöhe rund 4.000 Kubikmeter Fels ausgebrochen und zu Tal gestürzt. Ein ähnliches Ereignis hat sich am Wochenende anscheinend auch auf dem Großglockner (3.798 Meter) ereignet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat Vor der betroffenen Passage am Stüdlgrat wurde ein Warnschild angebracht

Einer der beliebtesten Steige für den Aufstieg auf den höchsten Gipfel Österreichs, der Stüdlgrat, ist wegen eines Felsabbruchs seit Samstag gesperrt. Geologen machen den starken Regen der vergangenen Wochen für den Abbruch verantwortlich. Bergführer warnt Der bekannte Bergführer und Pächter der Erzherzog Johann Hütte auf der Adlersruhe am Glockner, Toni Riepler, hat via Facebook auf die lebensgefährliche Situation aufmerksam gemacht. "Durch einen Felssturz ist der Stüdlgrat derzeit nicht begehbar- bzw. gesperrt. Wir sind derzeit dabei die Lage einzuschätzen und Sicherungsmaßnahmen zu planen", postete Riepler am Samstag.

Der erfahrene Bergführer rät derzeit von einer Begehung dringend ab. "Bei einem Erkundungsflug konnten noch mehrere absturzbereite Blöcke erkannt werden und der Grat ist noch nicht zur Ruhe gekommen", so Riepler.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat/Riepler Die