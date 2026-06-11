Geld aus Tresor fehlte: 24-Stunden-Pfleger bestahl 93-Jährige in Kärnten

Ein 26-jähriger 24-Stunden-Pfleger aus Rumänien soll seiner 93-jährigen Klientin im Bezirk Wolfsberg mehrere 10.000 Euro Bargeld gestohlen haben.

Der Mann hatte seinen Arbeitsplatz unangekündigt verlassen - gegenüber der Pflegeagentur gab er an, aus "dringenden privaten Gründen" nach Hause zu müssen, aber bald wieder zurückzukommen. In der Zwischenzeit bemerkten Angehörige des Opfers, dass das Geld aus einem Tresor fehlte, teilte die Polizei am Donnerstag mit.