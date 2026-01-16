Grippe, Corona, RSV: Maskenpflicht zurück im Spital
In Ambulanzen des Klinikums Klagenfurt müssen Patientinnen und Patienten wieder Masken tragen.
Das Symbol der Corona-Pandemie erlebt in Kärnten ein unerwartetes Comeback: In einigen Bereichen des Klinikums Klagenfurt gilt wieder Maskenpflicht für Patientinnen und Patienten.
Auslöser ist die große Anzahl an Personen, die mit Grippe, Corona oder RSV, dem Respiratorischen Synzytial-Virus, ins Spital kommen.
Wegen der hohen Ansteckungsgefahr und der Menge an Patienten in den Warteräumen hat sich die Klinikleitung entschlossen, in den Ambulanzen FFP2-Pflicht zu verhängen.
Maßnahme auf Zeit
Sie gilt seit Mittwoch, berichteten mehrere Kärntner Medien. Wer keine FFP2-Maske mitbringt, bekommt im Klinikum eine zur Verfügung gestellt. Die Maskenpflicht sei eine "temporäre Maßnahme", hieß es am Freitag: Kommende Woche soll neu beurteilt werden.
