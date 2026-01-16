Grippe, Corona, RSV: Maskenpflicht zurück im Spital

Das Symbol der Corona-Pandemie erlebt in Kärnten ein unerwartetes Comeback: In einigen Bereichen des Klinikums Klagenfurt gilt wieder Maskenpflicht für Patientinnen und Patienten.

Auslöser ist die große Anzahl an Personen, die mit Grippe, Corona oder RSV, dem Respiratorischen Synzytial-Virus, ins Spital kommen.