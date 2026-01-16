Kärnten

Grippe, Corona, RSV: Maskenpflicht zurück im Spital

Eine Frau mit Maske erhält eine Impfung in den Oberarm von einem Arzt mit Handschuhen.
In Ambulanzen des Klinikums Klagenfurt müssen Patientinnen und Patienten wieder Masken tragen.
Von Elisabeth Holzer-Ottawa
16.01.26, 15:54

Das Symbol der Corona-Pandemie erlebt in Kärnten ein unerwartetes Comeback: In einigen Bereichen des Klinikums Klagenfurt gilt wieder Maskenpflicht für Patientinnen und Patienten.

Auslöser ist die große Anzahl an Personen, die mit Grippe, Corona oder RSV, dem Respiratorischen Synzytial-Virus, ins Spital kommen.

Rückblick auf Corona: Als die Maske den Alltag bestimmte

Wegen der hohen Ansteckungsgefahr und der Menge an Patienten in den Warteräumen hat sich die Klinikleitung entschlossen, in den Ambulanzen FFP2-Pflicht zu verhängen.

Maßnahme auf Zeit

Sie gilt seit Mittwoch, berichteten mehrere Kärntner Medien. Wer keine FFP2-Maske mitbringt, bekommt im Klinikum eine zur Verfügung gestellt. Die Maskenpflicht sei eine "temporäre Maßnahme", hieß es am Freitag: Kommende Woche soll neu beurteilt werden.

Corona vor fünf Jahren: Als das Chaos hereinbrach

Kommentare