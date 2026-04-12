Kärnten

Handbremse vergessen: Kärntner (67) wird von eigenem Auto überrollt

Ein nachkommender Fahrzeuglenker bemerkte den Schwerverletzten auf der Fahrbahn. Er leistete Erste Hilfe.
12.04.2026, 09:39

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Ein roter Notarzt-Anzug mit einem weißen Kreuz ist von hinten zu sehen.

In Kärnten ist ein 67-jähriger Autolenker von seinem eigenen Fahrzeug niedergestoßen, überrollt und schwer verletzt worden. Der Mann aus dem Bezirk Feldkirchen war in der Nacht auf Sonntag mit seinem Pkw auf der Turracher Bundesstraße in Richtung Himmelberg unterwegs gewesen. Im Bereich einer Bushaltestelle hielt er den Wagen an, allerdings ohne die Feststellbremse zu betätigen, wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilte.

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Das Fahrzeug setzte sich daraufhin in Bewegung und stieß den Mann zu Boden. Der Lenker wurde teilweise überrollt. In weiterer Folge überquerte das fahrerlose Auto die Straße, stieß gegen die Mauer eines angrenzenden Hauses und beschädigte die Fassade sowie einen dort stehenden Pkw.

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Ein nachkommender Fahrzeuglenker bemerkte den Schwerverletzten auf der Fahrbahn. Er leistete laut Polizei Erste Hilfe und verständigte die Rettung. Der Mann wurde nach der Erstversorgung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

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