Schockmoment für Christan Stocker (ÖVP). Wie die Krone zuerst berichtete, hatte der Autokonvoi des Bundeskanzlers am Freitagnachmittag einen gröberen Autounfall. "Gestern Nachmittag ist es mit Fahrzeugen der Delegation des Bundeskanzlers zu einem Auffahrunfall mit Sachschaden gekommen. Der Unfall ereignete sich bei stockendem Verkehr auf der A1 in Oberösterreich", bestätigt das Kanzleramt den Vorfall auf KURIER-Nachfrage.

Der Chauffeur des Kanzlers soll dabei nicht mehr rechtzeitig gebremst haben und dem dem Vordermann aufgefahren sein. Stockers Personenschutz, Cobra-Beamte der Polizei, befand sich in einem Fahrzeug dahinter – und krachte ins Heck der Kanzler-Limousine.

"Glücklicherweise ist dabei nur geringer Sachschaden entstanden, es wurden keine Personen verletzt. Dem Bundeskanzler geht es gut", heißt es aus dem Kanzleramt.