Kärnten: 76-Jährige überrascht maskierten Einbrecher im Keller

In Kärnten hat eine 76-jährige Frau in der Nacht auf Mittwoch einen maskierten Einbrecher in ihrem Haus überrascht. Der Täter dürfte sich laut Polizei über eine offenstehende Tür den Zutritt in das Objekt im Bezirk Klagenfurt-Land verschafft haben.

Die Hausbesitzerin gab an, dass sie durch ungewöhnliche Geräusche aus dem Kellerbereich geweckt wurde. Als sie nach unten ging, traf sie auf den Täter, der eine Eisenstange mit sich führte und Geld forderte. Nachdem die Frau angab, dass sich kein Bargeld im Haus befindet, verließ der Mann - der vermutlich mit osteuropäischem Akzent sprach - das Gebäude und flüchtete in ein nahes Waldstück. Die Frau wählte daraufhin den Polizeinotruf.