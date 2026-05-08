Wollte Automaten aufbrechen: Dieb parkte hinter Polizei

Ein Einbrecher hat in der Nacht auf Freitag in Klagenfurt vor seiner Tat sein Auto ausgerechnet hinter dem Fahrzeug einer Zivilstreife der Polizei geparkt. Der 33-jährige Klagenfurter wollte offenbar einen Verkaufsautomaten aufbrechen, er wurde nach kurzer Flucht festgenommen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Von Beamten angesprochen

Gegen 0.45 Uhr hatte der Mann sein Auto unmittelbar hinter einem abgestellten Zivilstreifenwagen angehalten, war ausgestiegen und hatte sich mit einer Sturmmaske sowie der Kapuze seines Pullovers maskiert. Als er auf den Automaten eines Geschäftslokals zuging, wollten ihn die Beamten ansprechen. Der 33-Jährige ergriff die Flucht, die aber schon bald zu Ende war.

Bei der Vernehmung gab der Mann nicht nur diesen Vorfall zu, sondern gestand auch weitere ähnliche Einbruchsdiebstähle. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt.