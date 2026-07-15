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Kärnten

Drogendealer bei Verkehrskontrolle in Kärnten erwischt

Gegen 36-jährigen kroatisch-bosnischen Doppelstaatsbürger lag internationaler Haftbefehl vor.
15.07.2026, 17:05

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++ THEMENBILD ++ POLIZEI / EXEKUTIVE / POLIZEIUNIFORM

Ein wegen Drogenhandels zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilter und gesuchter Mann ist der Kärntner Polizei in der Nacht auf Mittwoch ins Netz gegangen. 

Polizeibeamte hatten bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle auf der Karawankenautobahn bemerkt, dass sich ein Mann mit gefälschten rumänischen Dokumenten auswies. Weil gegen den 36 Jahre alten kroatisch-bosnischen Doppelstaatsbürger ein europäischer Haftbefehl vorlag, wurde er festgenommen, teilte die Polizei mit.

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