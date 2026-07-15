Drogendealer bei Verkehrskontrolle in Kärnten erwischt

Ein wegen Drogenhandels zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilter und gesuchter Mann ist der Kärntner Polizei in der Nacht auf Mittwoch ins Netz gegangen.

Polizeibeamte hatten bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle auf der Karawankenautobahn bemerkt, dass sich ein Mann mit gefälschten rumänischen Dokumenten auswies. Weil gegen den 36 Jahre alten kroatisch-bosnischen Doppelstaatsbürger ein europäischer Haftbefehl vorlag, wurde er festgenommen, teilte die Polizei mit.