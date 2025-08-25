Fünf Verletzte in Kärnten: Schwerer Unfall auf Drautalstraße
Zusammenfassung
- Fünf Menschen wurden Sonntagnachmittag bei einem Unfall auf der Drautalstraße bei Greifenburg verletzt.
- Eine 63-Jährige geriet mit ihrem Pkw über die Fahrbahnmitte, streifte ein entgegenkommendes Auto, das daraufhin mit einem Motorrad kollidierte.
- Der Motorradfahrer sowie mehrere Autoinsassen wurden ins Krankenhaus gebracht, die Unfallverursacherin blieb unverletzt.
Fünf Menschen wurden Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Drautalstraße (B100) bei Greifenburg (Bezirk Spittal an der Drau) verletzt.
Eine 63-Jährige hatte mit ihrem Pkw ein entgegenkommendes Auto gestreift, das in weiterer Folge gegen einen Motorradfahrer prallte und von der Straße abkam, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.
Kurz nach 15 Uhr war die 63-Jährige aus vorerst unbekannter Ursache über die Fahrbahnmitte gekommen und seitlich mit dem entgegenkommenden Auto eines 39-jährigen Mannes kollidiert.
Biker in Graben geschleudert
Dieser verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, das Auto drehte sich um die eigene Achse und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden 55-jährigen Motorradfahrer. Der Biker wurde in den Straßengraben geschleudert, auch der 39-Jährige kam mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab, das Auto blieb auf dem Dach liegen.
Der 55-jährige Motorradlenker wurde von der Rettung ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht, der 39-jährige Pkw-Lenker und ein fünfjähriger Bub, der in seinem Auto war, wurden ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.
Zwei weitere Insassen des 39-Jährigen wurden mit einem Rettungshubschrauber ebenfalls ins Lienzer Krankenhaus geflogen. Die 63-jährige Pkw-Lenkerin blieb unverletzt.
Kommentare