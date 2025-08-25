Fünf Verletzte in Kärnten: Schwerer Unfall auf Drautalstraße

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Fünf Menschen wurden Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Drautalstraße (B100) bei Greifenburg (Bezirk Spittal an der Drau) verletzt. Eine 63-Jährige hatte mit ihrem Pkw ein entgegenkommendes Auto gestreift, das in weiterer Folge gegen einen Motorradfahrer prallte und von der Straße abkam, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Kurz nach 15 Uhr war die 63-Jährige aus vorerst unbekannter Ursache über die Fahrbahnmitte gekommen und seitlich mit dem entgegenkommenden Auto eines 39-jährigen Mannes kollidiert. Biker in Graben geschleudert Dieser verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, das Auto drehte sich um die eigene Achse und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden 55-jährigen Motorradfahrer. Der Biker wurde in den Straßengraben geschleudert, auch der 39-Jährige kam mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab, das Auto blieb auf dem Dach liegen.