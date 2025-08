Der alkoholisierte Lenker war auf der Klagenfurter Nordumfahrung in Richtung Osten unterwegs, als es um 6.20 Uhr zu dem Unfall kam. Laut Polizei schilderte der Kärntner nach dem Unfall, dass er kurz vor dem Tunnel am Steuer seines Wagens eingeschlafen sei.

Der Klagenfurter wurde in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Der Autobahnbetreiber Asfinag hatte sofort nach dem Crash die A2 in Fahrtrichtung Wien gesperrt . Nach den Bergearbeiten wurde der Verkehr um 7.28 Uhr wieder für den gesamten Verkehr freigegeben.

Ebenfalls am Samstag ist ein betrunkener Autofahrer in Krumpendorf (Bezirk Klagenfurt-Land) auf der B83 in den Gegenverkehrsbereich geraten und in eine Bushaltestelle gekracht.

Obwohl der Wagen schwer beschädigt war, setzte der 47-jährige Lenker aus dem Bezirk Villach-Land die Fahrt fort.

Kennzeichen verloren

Weil an der Unfallstelle die verlorenen Kennzeichen des Unfallautos gefunden wurden, konnte die Polizei die Zulassungsadresse des Lenkers ermitteln. Als eine Polizeistreife dort eintraf, schlief der Kärntner in seinem Wagen. Ein Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Zudem besaß der Mann keinen gültigen Führerschein.