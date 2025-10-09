Kärnten

Auf der Flucht: 2 Häftlinge aus Klagenfurter Gefängnis entkommen

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagvormittag. Die Männer saßen wegen Eigentumsdelikten ein.
Zwei Häftlingen der Justizanstalt Klagenfurt ist am Dienstagvormittag die Flucht aus dem Gefängnis gelungen. Eine Sprecherin des Justizministeriums bestätigte auf APA-Anfrage eine entsprechende Meldung der Kronen Zeitung.

Eine Fahndung nach den Männern war nach wie vor aufrecht, außerdem wird untersucht, wie die Flucht gelingen konnte.

Eigentumsdelikte begangen

Bei den Geflüchteten handelt es sich um einen 43-jährigen Kroaten und einen 49-jährigen Serben, die "ausschließlich wegen Eigentumsdelikten" einsaßen. Die beiden waren bei ihren Taten allerdings keine Komplizen. 

Der frühestmögliche Entlassungszeitpunkt für die beiden Männer wäre im Jahr 2026 beziehungsweise 2027 gewesen, hieß es aus dem Ministerium.

Ermittlungen laufen

Wie genau den beiden die Flucht gelingen konnte, war nach wie vor Gegenstand der Ermittlungen. "Offensichtlich gab es eine Lücke, die muss man schließen", so Ministeriumssprecherin Sina Bründler-Lerner. Details wurden keine genannt - auch um Nachahmungstäter nicht zu motivieren. Ein medial kolportierter Verdacht auf eine Geiselnahme durch die beiden Entflohenen stand übrigens nie im Raum, bekräftigte die Sprecherin.

